Нужна помощь по ADO.NET C#, раньше программировал C# WFA, C++, Delphi, а в этой среде впервые. Подробности в прикрепленном файле.
Переписать сайт с java на php
Добрый день.
Имеется сайт bowlingclubs.pro
Сайт разработан на java. Необходимо его переписать на php. Либо самописный, либо на любой готовый движок – это не принципиально.
Критически важным является сохранение дизайна, структуры и функционала. Конечный пользователь и ПС не должны заметить подмены.
Обязательным является:
Админка, где администратор может добавлять клубы и редактировать/утверждать отзывы.
Отзывы, которые может оставлять пользователь с оценкой.
Фильтр в шапке сайта и сортировка.
Модуль добавления цен пользователями.
При переносе необходимо перенести весь контент, фотографии, отзывы, цены.
Сейчас БД сайта основана на НЕ реляционной mongoDB. Извлечь данные можете либо вы (с БД или путем парсинга) либо я нанимаю отдельного разработчика, который этим займется.
Просьба оставлять заявки с указанием цен. А так-же сможете ли вы самостоятельно извлечь данные. И сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Предварительный объём работы: 1). Добавление новых услуг на существующий сайт (с соответствующей коррекцией главной страницы и созданием необходимого количества переходов с главной страницы на дополнительные). 2). Возможное изменение дизайна главной страницы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Надо исправить следующие баги: 1. Не дает зарегистрироваться 2. Периодами слетает редактирование текстов лотов (пример выделяя название лота, показывает знаки редактора вместо выделения ) 3) Система оценок работает не корректно, человеку поставили ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
http://cable.ufalab.com/ на главной есть список подразделов - терминов. И они заполнены. Но не выводятся (а в таксономии видно, что подтермины есть). Их нужно вывести. (настройка таксономии). Скрин таксономии: yadi.sk/i/x5T-JqzHpV58y ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имееться форма заказа, поле для ввода телефона с маской +7 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _ , маску использовался эту http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/#usage проблема в том, что мы стали замечать, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Всем привет! У меня верстка - нужно натянуть на движок, сделать необходимые правки. Сайт - визитка, с несколькими страницами, картинки, тексты, карта. Все просто, нужно все побыстрому сделать.Веб-программирование15 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать код реализующий добавление в корзину торговых предложений на CMS Битрикс. Сами торговые предложение выведены, нужна только кнопка по нажатию на которую, без перезагрузки страницы и со стандартным сплывающим окном, добавляется в корзину то предложение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно сделать кодирование определенного файла в base64 Схема Есть админ центр, я в нем редактирую этот файл (конфиг) сохраняю настройки и после этот файл кодируется в base64 encode Пример как должен выглядеть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $60
Если не бот, пишите 777 и сроки. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1stit_tWde1ngn_UA9ri0ZH3fCjf7qDRAaJDDb3sNAmw/edit Есть работы на постоянный загруз.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Привет, фрилансеры. От вас требуется помочь с сайтом на платформе Ucoz. Там нужно добавить подкатегории, немного исправить некоторые слова и помочь изменить цвет сайта внизу.Все, больше ничего.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад