Переписать сайт с java на php

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Закрыт5 заявок152 просмотра

Добрый день.  

Имеется сайт bowlingclubs.pro  

Сайт разработан на java. Необходимо его переписать на php. Либо самописный, либо на любой готовый движок – это не принципиально.  

Критически важным является сохранение дизайна, структуры и функционала. Конечный пользователь и ПС не должны заметить подмены.  

Обязательным является:  

Админка, где администратор может добавлять клубы и редактировать/утверждать отзывы.  

Отзывы, которые может оставлять пользователь с оценкой.  

Фильтр в шапке сайта и сортировка.  

Модуль добавления цен пользователями.  

При переносе необходимо перенести весь контент, фотографии, отзывы, цены.  

Сейчас БД сайта основана на НЕ реляционной mongoDB. Извлечь данные можете либо вы (с БД или путем парсинга) либо я нанимаю отдельного разработчика, который этим займется. 

Просьба оставлять заявки с указанием цен. А так-же сможете ли вы самостоятельно извлечь данные. И сроки.

JavaMongoDBPHP
9 лет назад
N_IKS
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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