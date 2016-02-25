Изменение и доработка сайта на Yii

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки175 просмотров

Предварительный объём работы:

1). Добавление новых услуг на существующий сайт (с соответствующей коррекцией главной страницы и созданием 

необходимого количества переходов с главной страницы на дополнительные). 

2). Возможное изменение дизайна главной страницы (из-за новый дополнений). 

3). Создание механизма поиска и заполнения для клиентов и для администраторов сайта (по аналогии с уже существующей структурой поиска). 

Остальные проблемы будут обсуждаться и решаться по ходу реализации намеченного плана.

Бюджет обсуждаем, главное качество! Оплата желательно поэтапно.

Yii
9 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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