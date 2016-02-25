Изменение и доработка сайта на Yii

Предварительный объём работы:

1). Добавление новых услуг на существующий сайт (с соответствующей коррекцией главной страницы и созданием

необходимого количества переходов с главной страницы на дополнительные).

2). Возможное изменение дизайна главной страницы (из-за новый дополнений).

3). Создание механизма поиска и заполнения для клиентов и для администраторов сайта (по аналогии с уже существующей структурой поиска).

Остальные проблемы будут обсуждаться и решаться по ходу реализации намеченного плана.

Бюджет обсуждаем, главное качество! Оплата желательно поэтапно.