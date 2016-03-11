Написать небольшой скрипт на jquery

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Завершен8 заявок285 просмотров

Имееться форма заказа, поле для ввода телефона с маской +7 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _ , маску использовался эту http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/#usage проблема в том, что мы стали замечать, что поступают заказы с 8 после 7 (например: +7 (899) 947-04-11 вместо +7 999 470 41 11 ), то есть клиенты не смотрят что вводят. И многие заказы теряются.

Нам необходимо исключить подобные ошибки. Я вижу такой варианта.

При вводе следующей цифры после последней удалять первую

Например:

+7 899 947 04 11

потом нажимаем цифру 1 и происходит смещение

+7 999 470 41 11

Все нужно написать на jquery, без стороних плагинов (либо дополнить этот http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/#usage)

jQuery
9 лет назад
v-naumenko
Вячеслав 
32 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

clam
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
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clam
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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