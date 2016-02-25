Кодирование файла phph по нажатию кнопки в base64

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужно сделать кодирование определенного файла в base64 

Схема

Есть админ центр, я в нем редактирую этот файл (конфиг) сохраняю настройки и после этот файл кодируется в base64 encode 

Пример как должен выглядеть закодированный код  

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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