Программа для сбора изображений из Google Images

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Программа должна по исходному списку поисковых запросов получить из Google Images результаты поиска, скачать картинки из результатов поиска в максимальном доступном разрешении, получить мета-данные по этим картинкам, записать статистику в базу.

https://docs.google.com/document/d/1wNHTFFhXNNorwBPGKH7Kxe52_54_dLHh_-nSKR47y_E/edit?usp=sharing

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9 лет назад
docpost_ru
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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