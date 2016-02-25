Имеется админка казино, есть список игроков, часть игроков пополняла счет, нужно выделить по цвету в списке тех кто пополнял, по фильтру : 1. (белый) это все игроки кто не пополнял или пополнил ...
Нужен программист Joomla + Mosets Tree
Добрый день!
Ищу программиста для некоторых правок в компоненте каталога Mosets Tree на Joomla 2.5
Заявки фрилансеров
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