Нужен программист Joomla + Mosets Tree

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки203 просмотра

Добрый день!

Ищу программиста для некоторых правок в компоненте каталога Mosets Tree на Joomla 2.5

Joomla
9 лет назад
Monix
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров