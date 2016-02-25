Нужен специалист по WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки81 просмотр

Здравствуйте, нужно реализовать в пагинации смену городов на WebAsyst и еще пару мелочей. Ждем ответа от специалистов в WebAsyst ( старая версия )

Webasyst
9 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров