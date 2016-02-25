Нужен специалист со знанием Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок116 просмотров

Нужен специалист с опытом работы на Python от 2х лет,  нужно прикрутить сайт под уже сущуствующий дизайн (на Django). наличие портфолио Ваших работ будет плюсом. 

DjangoPython
9 лет назад
Jack_Klimov
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров