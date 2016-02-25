На сайте движка DLE 10.4 необходимо исправить uppod плеер. Все работает корректно, кроме стриминга (его-то и надо перебрать). То-есть необходимо, чтобы видео воспроизводилось с любого места, без предзагрузки. Сейчас перемотка работает только по загруженной части.
Доработка сайта
приветствую.
сайт необходимо доработать
все данные во вложении.
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