Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

приветствую.

http://info.registlegal.ru/

сайт необходимо доработать

все данные во вложении.

9 лет назад
kapital535
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправить uppod плеер на сайте. (DLE 10.4)

    $40

    На сайте движка DLE 10.4 необходимо исправить uppod плеер. Все работает корректно, кроме стриминга (его-то и надо перебрать). То-есть необходимо, чтобы видео воспроизводилось с любого места, без предзагрузки. Сейчас перемотка работает только по загруженной части.

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бот для выполнения задания для SEO-SPRINT

    нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Элементы парсинга с таобао на сайте с опен карт

    Нужна вот такая форма заказа. http://s-5p**lus.ru/kak-sdelat-zakaz.html звездочки убрать. обратите внимание что ссылка вставляется со стороннего сайта, таобао, сам смысл в том, чтобы клиент мог делать заказ с таобао с помощью нас, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу программиста на Joomla

    Есть сайт, на котором присутствует ряд ошибок, в частности в разделе услуги сами услуги задваиваются, вместо продолжительности выводится цена и так далее. Задача исправить ошибки. Более подробное ТЗ в личном сообщении

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработка интернет-магазина

    Добрый день уважаемые фрилансеры требуется доработка магазина. 1.Нужно доработать карточку товара 2.Поставить упрощенную корзину (напишите цену с платежными системами и без) 3.Доработка адаптивной версии сайта Ссылка на магазин в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать дизайн и натянуть на готовый сайт Wordpreess

    Требуется грамотная верстка многостраничного сайта (главная, 404, рубрики, главная, страница записи).  Сайт адаптивный (ПК, смартфоны, планшеты). ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!  Требования:  -Аккуратность и грамотность в работе, наличие опыта в создании качественных, валидных по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить медиаплеер на детальную страницу. Битрикс

    $13

    Добрый день. Имеется проект на битриксе.  Есть работающая галерея, реализованная на базе стандартного компонента.  Необходимо немного переделать структуру Необходимо:  На базе СТАНДАРТНОГО компонента Каталог создать каталог и на детальной странице ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать 1 страницу на Drupal

    $65

    Есть одностраничник на Drupal, надо его немного изменить и записать весь процесс на видео (запись можно сделать программами oCam или Snagit). Надо: - найти и установить похожий шрифт, чтобы можно было ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Веб-программист, для подключения системы оплаты через сайт

    Требуется программист PHP со знанием MySQL  Обязательные профессиональные требования:  - Уверенное знание PHP  - MySQL продвинутый уровень  - Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS  ...

    CSSHTMLMySQLPHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад