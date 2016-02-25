Ищу программиста на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок97 просмотров

Есть сайт, на котором присутствует ряд ошибок, в частности в разделе услуги сами услуги задваиваются, вместо продолжительности выводится цена и так далее.

Задача исправить ошибки.

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Joomla
9 лет назад
aqss110
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров