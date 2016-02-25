Сверстать дизайн и натянуть на готовый сайт Wordpreess

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Требуется грамотная верстка многостраничного сайта (главная, 404, рубрики, главная, страница записи). 

Сайт адаптивный (ПК, смартфоны, планшеты).

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ! 

Требования: 

-Аккуратность и грамотность в работе, наличие опыта в создании качественных, валидных по стандартам W3C сайтов ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

-Умение собирать "быстрые" сайты. Учитывать, что от качественной верстки сильно зависит скорость сайта. 

-Наличие в портфолио сложных (в плане верстки) и хорошо сделанных (в плане валидности, адаптивности и т.д.) сайтов ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

-Внутрення оптимизация сайта, я скажу какие страницы, какие блоки контента закрыть в ноиндекс, убрать цикличные ссылки и другие мелочи.

-Оплата производится в вебмани.

Пишите цени и сроки. 

http://c2n.me/3uM2o6x

9 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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