нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ ...
Сверстать дизайн и натянуть на готовый сайт Wordpreess
Требуется грамотная верстка многостраничного сайта (главная, 404, рубрики, главная, страница записи).
Сайт адаптивный (ПК, смартфоны, планшеты).
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!
Требования:
-Аккуратность и грамотность в работе, наличие опыта в создании качественных, валидных по стандартам W3C сайтов ОБЯЗАТЕЛЬНО!
-Умение собирать "быстрые" сайты. Учитывать, что от качественной верстки сильно зависит скорость сайта.
-Наличие в портфолио сложных (в плане верстки) и хорошо сделанных (в плане валидности, адаптивности и т.д.) сайтов ОБЯЗАТЕЛЬНО.
-Внутрення оптимизация сайта, я скажу какие страницы, какие блоки контента закрыть в ноиндекс, убрать цикличные ссылки и другие мелочи.
-Оплата производится в вебмани.
Пишите цени и сроки.
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