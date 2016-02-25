Сверстать дизайн и натянуть на готовый сайт Wordpreess

Требуется грамотная верстка многостраничного сайта (главная, 404, рубрики, главная, страница записи).

Сайт адаптивный (ПК, смартфоны, планшеты).

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!

Требования:

-Аккуратность и грамотность в работе, наличие опыта в создании качественных, валидных по стандартам W3C сайтов ОБЯЗАТЕЛЬНО!

-Умение собирать "быстрые" сайты. Учитывать, что от качественной верстки сильно зависит скорость сайта.

-Наличие в портфолио сложных (в плане верстки) и хорошо сделанных (в плане валидности, адаптивности и т.д.) сайтов ОБЯЗАТЕЛЬНО.

-Внутрення оптимизация сайта, я скажу какие страницы, какие блоки контента закрыть в ноиндекс, убрать цикличные ссылки и другие мелочи.

-Оплата производится в вебмани.

Пишите цени и сроки.

http://c2n.me/3uM2o6x