Расширение pluginа для Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок110 просмотров

Здравствуйте,

Нужно расширить функционал следующего плагина:

http://codecanyon.net/item/woocommerce-delivery-slots/7323634

Надо добавить одну из функций: либо чтобы отпуска можно было устанавливать для

каждого слота по отдельности, либо чтобы один слот был активным на выбранных

датах (вместо выбранных днях недели).

Сам плагин естественно скину тому, кто возьмется. Такая вот небольшая задачка. :)

Возможно продолжение сотрудничества, в том числое и проекты побольше.

WooCommerceWordPress
9 лет назад
nleshukov
Никита 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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