Расширение pluginа для Wordpress

Здравствуйте,

Нужно расширить функционал следующего плагина:

http://codecanyon.net/item/woocommerce-delivery-slots/7323634

Надо добавить одну из функций: либо чтобы отпуска можно было устанавливать для

каждого слота по отдельности, либо чтобы один слот был активным на выбранных

датах (вместо выбранных днях недели).

Сам плагин естественно скину тому, кто возьмется. Такая вот небольшая задачка. :)

Возможно продолжение сотрудничества, в том числое и проекты побольше.