Нужны парсеры e-mail с сайтов mamba 2 адреса http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y date.isra.com 1 адрес http://date.isra.com/travelers?direction=0&geo_select=0&look_genre=0&look_photo=1&age_from=18&age_to=55 friend4travel.ru 2 адреса ...
Интеграция WooCommerce с API транспортной компании «ЭНЕРГИЯ»
Есть транспортная компания «ЭНЕРГИЯ», которая предоставляет API для расчета стоимости транспортировки товаров. Нужно создать плагин (модуль) для WooCommerce, который позволит автоматически считать доставку для покупателя на основе введенных им персональных данных.
Ссылка на страницу транспортной компании, где можно документацию на их API – http://nrg-tk.ru/partneram/razrabotchikam/
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