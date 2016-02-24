Интеграция WooCommerce с API транспортной компании «ЭНЕРГИЯ»

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки321 просмотр

Есть транспортная компания «ЭНЕРГИЯ», которая предоставляет API для расчета стоимости транспортировки товаров. Нужно создать плагин (модуль) для WooCommerce, который позволит автоматически считать доставку для покупателя на основе введенных им персональных данных. 

Ссылка на страницу транспортной компании, где можно документацию на их API – http://nrg-tk.ru/partneram/razrabotchikam/

WooCommerce
9 лет назад
daa278
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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