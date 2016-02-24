Скрипт для joomla

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужно написать скрипт, с помощью которого при нажатии по моим ссылкам в виде товара с картинкой будет добавляться значение  ?subid=XXX, где Х – это id пользователя, который присвоился при регистрации на сайте. Т.е. id должен автоматически пристраиваться. Например: при нажатии на ссылку (ссылка будет в виде картинки товара)   ad.admitad.com/goto/af79e79fee2b793ae9bbeea30c10bc   она должна генерироваться в ad.admitad.com/goto/af79e79fee2b793ae9bbeea30c10bc ?subid=XXX (без пробела) ,где X – это id зарегистрировавшегося пользователя, который автоматически присвоился джумлой.

Joomla
9 лет назад
tabukhovm
Марат 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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