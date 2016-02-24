Скрипт для joomla

Нужно написать скрипт, с помощью которого при нажатии по моим ссылкам в виде товара с картинкой будет добавляться значение ?subid=XXX, где Х – это id пользователя, который присвоился при регистрации на сайте. Т.е. id должен автоматически пристраиваться. Например: при нажатии на ссылку (ссылка будет в виде картинки товара) ad.admitad.com/goto/af79e79fee2b793ae9bbeea30c10bc она должна генерироваться в ad.admitad.com/goto/af79e79fee2b793ae9bbeea30c10bc ?subid=XXX (без пробела) ,где X – это id зарегистрировавшегося пользователя, который автоматически присвоился джумлой.