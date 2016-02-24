Нужны парсеры e-mail с сайтов mamba 2 адреса http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=2&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y http://www.mamba.ru/bbs/search.phtml?iAm=2&lookFor=1&ageMin=18&ageMax=50&location=0_0_0_0&target=2&submitSearch=Y date.isra.com 1 адрес http://date.isra.com/travelers?direction=0&geo_select=0&look_genre=0&look_photo=1&age_from=18&age_to=55 friend4travel.ru 2 адреса ...
Скрипт для joomla
Нужно написать скрипт, с помощью которого при нажатии по моим ссылкам в виде товара с картинкой будет добавляться значение ?subid=XXX, где Х – это id пользователя, который присвоился при регистрации на сайте. Т.е. id должен автоматически пристраиваться. Например: при нажатии на ссылку (ссылка будет в виде картинки товара) ad.admitad.com/goto/af79e79fee2b793ae9bbeea30c10bc она должна генерироваться в ad.admitad.com/goto/af79e79fee2b793ae9bbeea30c10bc ?subid=XXX (без пробела) ,где X – это id зарегистрировавшегося пользователя, который автоматически присвоился джумлой.
Заявки фрилансеров
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