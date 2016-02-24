Реализовать XML-выгрузку на joomla+joomshopping

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин www.olympcups.ru (joomla+joomshopping). Есть поставщик ПРОЕКТ111(gifts.ru), который предоставляет каталог в виде XML.

Необходимо настроить XML-выгрузку каталога с сайта gifts.ru на olympcups.ru Текущий каталог на сайте olympcups.ru должен остаться без изменений,а каталог с gifts.ru нужно выгружать в отдельную категорию.

В результате на сайте olympcups.ru в одной из категорий должен появится каталог с gifts.ru с таким же функционалом.

Прошу внимательно ознакомится с информацией ниже, с нашим сайтом, сайтом поставщика.

Если вы готовы выполнить данный проект, то жду от вас предложений по цене и срокам.

Ниже информация от поставщика:

Инструкция по работе с XML выгрузкой.

Доступ к XML выгрузкам предоставляется через BASIC-авторизацию Web-сервера и только для зарегистрированных IP-адресов с указанными URL-ами сайтов,

на которых предполагается использовать данные из выгрузки.

Максимальное число зарегистированных IP-адресов – 3.

Ваш логин: 20963_xmlexport

Ваш пароль: yFj7DHZ7

Чтобы узнать IP-адрес, нужно с компьютера, который будет скачивать выгрузки обратиться на адрес:

ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/access

Обратите внимание, что, как правило, это не адрес вашего офисного компьютера, а IP-адрес веб-сервера, расположенного у провайдера.

Если вы не знаете, как узнать этот адрес, обратитесь к системному администратору, программисту сайта, либо к компании, которая обслуживает ваш сайт.

В качестве же URL-а нужно указать адрес вашего сайта, на котором предполагается использовать данные из выгрузки.

Внимание!!!

До тех пор, пока IP-адрес и URL не будут зарегистрированы, пользоваться выгрузкой будет нельзя.

Зарегистрировать IP-адрес доступа к выгрузкам можно одним из следующих способов:

1) выполнив POST-запрос на url: ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/registerip/ваш-ip-ад рес/ваш-url,

2) использовать HTML-форму управления IP-адресами, расположенную по адресу: ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/manageip,

3) в Личном кабинете сайта gifts.ru в разделе XML-выгрузки.

Подробное описание выгрузки доступно по адресу: gifts.ru/txt/1898604

-------------------------Краткое описание выгрузки---------------------------

Краткое описание содержимого выгрузок:

Экспорт содержит следующие xml-файлы + файлы картинок и доп.файлов:

1) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/product.xm l содержит только описания товаров

2) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/catalogue. xml содержит описания товаров и структуру каталога сайта gifts.ru

(фактически получается конкатенацией файлов product.xml и tree.xml) 3) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/stock.xml содержит информацию по наличию товара на складе

4) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/tree.xml содержит структуру каталога с товарами

5) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/treeWithou tProducts.xml содержит структуру каталога без товаров

6) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/filters.xm l содержит справочник фильтров (какие фильтры применимы к какому товару отдаётся в product.xml – /product/filters)

7) Файлы картинок и доп.файлов ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/[относител ьный путь до файла, который указан в product.xml]

Замечание по выкачиванию картинок и доп.файлов:

Чтобы избежать повторного выкачивания картинок и доп.файлов, достаточно анализировать их путь, т.к. он уникален. Т.е. если картинка обновилась, то у нее обязательно обновится и путь (точнее, будет сгенерировано новое имя файла).

Обновление содержимого выгрузок производится раз в сутки.

Жду предложений по возможности реализации, цене и срокам.