Требуется PHP разработчик для удаленной разработки. Необходима следующая кастомизация для краудфандинг движка Goteo (https://github.com/Goteo/Goteo): 1) переделка дизайна главной страницы, что бы выглядела как https://www.indiegogo.com (повлечет за собой так же изменения футера ...
Реализовать XML-выгрузку на joomla+joomshopping
Здравствуйте!
Есть интернет-магазин www.olympcups.ru (joomla+joomshopping). Есть поставщик ПРОЕКТ111(gifts.ru), который предоставляет каталог в виде XML.
Необходимо настроить XML-выгрузку каталога с сайта gifts.ru на olympcups.ru Текущий каталог на сайте olympcups.ru должен остаться без изменений,а каталог с gifts.ru нужно выгружать в отдельную категорию.
В результате на сайте olympcups.ru в одной из категорий должен появится каталог с gifts.ru с таким же функционалом.
Прошу внимательно ознакомится с информацией ниже, с нашим сайтом, сайтом поставщика.
Если вы готовы выполнить данный проект, то жду от вас предложений по цене и срокам.
Ниже информация от поставщика:
Инструкция по работе с XML выгрузкой.
Доступ к XML выгрузкам предоставляется через BASIC-авторизацию Web-сервера и только для зарегистрированных IP-адресов с указанными URL-ами сайтов,
на которых предполагается использовать данные из выгрузки.
Максимальное число зарегистированных IP-адресов – 3.
Ваш логин: 20963_xmlexport
Ваш пароль: yFj7DHZ7
Чтобы узнать IP-адрес, нужно с компьютера, который будет скачивать выгрузки обратиться на адрес:
ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/access
Обратите внимание, что, как правило, это не адрес вашего офисного компьютера, а IP-адрес веб-сервера, расположенного у провайдера.
Если вы не знаете, как узнать этот адрес, обратитесь к системному администратору, программисту сайта, либо к компании, которая обслуживает ваш сайт.
В качестве же URL-а нужно указать адрес вашего сайта, на котором предполагается использовать данные из выгрузки.
Внимание!!!
До тех пор, пока IP-адрес и URL не будут зарегистрированы, пользоваться выгрузкой будет нельзя.
Зарегистрировать IP-адрес доступа к выгрузкам можно одним из следующих способов:
1) выполнив POST-запрос на url: ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/registerip/ваш-ip-ад рес/ваш-url,
2) использовать HTML-форму управления IP-адресами, расположенную по адресу: ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/manageip,
3) в Личном кабинете сайта gifts.ru в разделе XML-выгрузки.
Подробное описание выгрузки доступно по адресу: gifts.ru/txt/1898604
-------------------------Краткое описание выгрузки---------------------------
Краткое описание содержимого выгрузок:
Экспорт содержит следующие xml-файлы + файлы картинок и доп.файлов:
1) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/product.xm l содержит только описания товаров
2) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/catalogue. xml содержит описания товаров и структуру каталога сайта gifts.ru
(фактически получается конкатенацией файлов product.xml и tree.xml) 3) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/stock.xml содержит информацию по наличию товара на складе
4) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/tree.xml содержит структуру каталога с товарами
5) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/treeWithou tProducts.xml содержит структуру каталога без товаров
6) ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/filters.xm l содержит справочник фильтров (какие фильтры применимы к какому товару отдаётся в product.xml – /product/filters)
7) Файлы картинок и доп.файлов ваш-логин:ваш-пароль@api2.gifts.ru/export/v2/catalogue/[относител ьный путь до файла, который указан в product.xml]
Замечание по выкачиванию картинок и доп.файлов:
Чтобы избежать повторного выкачивания картинок и доп.файлов, достаточно анализировать их путь, т.к. он уникален. Т.е. если картинка обновилась, то у нее обязательно обновится и путь (точнее, будет сгенерировано новое имя файла).
Обновление содержимого выгрузок производится раз в сутки.
Жду предложений по возможности реализации, цене и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует автоматизированный ввод гугл рекапчи ( сначалауказать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки). нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча), или иное ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо обновить мадженту с 1.8.1 до последней версии. Магазин простой. Почти все стандартное использовали.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны разобраться с 2 ошибками с сайтом на кодигнайтере. 1. При редактировании юзера добавили поле для смены ид, но теперь все сбивается при вводе этого номера, короче он в бд не все ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Движок Opencart 1.5.5.1.2 Был установлен модуль AStickers v0.0.5 - Ajax стикеры Сменили доменное имя. Модуль перестал работать. Надо восстановитьВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется специалист по друпалу. Нужны всевозможные правки по сайту. Также состыковать магазин с 1с, Задача для 1Сника: Drupal 6, Ubercart. Нужна возможность создания/удаления/обновления цены и склада из 1С - по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Разработка несложного сайта-каталога на основе дизайна Заказчика. Структура и базовые требования в прилагаемом файле.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Всем привет! Нужно скачать из кэша Гугла и Яндекса сайт msccruises.ru Временно поставили редирект, бэкапов не нашли. Нужно - список урлов из кэша - папка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, собран на Котонти Геноа, надо "апгрейдить" его до Siena. Стоимость, срок?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
корректировка формы заявки на сайте. не срабатывает проверка на ошибки заполнения формы, т.е. при неправильном заполнении заявка на почту не приходит, но клиент попадает на страничку благодарности. сайт tickets-football.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад