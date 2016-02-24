Небольшой сайт-каталог.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок132 просмотра

Разработка несложного сайта-каталога на основе дизайна Заказчика.

Структура и базовые требования в прилагаемом файле.

9 лет назад
cdss
53 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров