Разыскивается PHP программист

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры. Периодически возникает необходимость доработки Moguta CMS, по сему ищу человека который сможет брать на себя

мелки работы в этом направлении.

Конкретно сейчас требуется сделать вывод стоимости доставки на сайте с привязкой к геоданным пользователя.

Отдельно геомодуль для CMS есть, отдельно модуль расчета стоимости

доставки тоже есть. Надо подумать как это реализовать, связать

существующие или разработать свой модуль. Подробности при дальнейшем

общении.

PHP
9 лет назад
ExtremeBoy
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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