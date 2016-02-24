На сайте слетели настройки в разделе акции При добавлении акций система требует некий discount_id , который раньше автоматом генерировался - http://take.ms/TMinW. а теперь, если его нет, то акция добавляется на сайт, но когда хочешь посмотреть детальное описание ...
Разыскивается PHP программист
Добрый день уважаемые фрилансеры. Периодически возникает необходимость доработки Moguta CMS, по сему ищу человека который сможет брать на себя
мелки работы в этом направлении.
Конкретно сейчас требуется сделать вывод стоимости доставки на сайте с привязкой к геоданным пользователя.
Отдельно геомодуль для CMS есть, отдельно модуль расчета стоимости
доставки тоже есть. Надо подумать как это реализовать, связать
существующие или разработать свой модуль. Подробности при дальнейшем
общении.
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