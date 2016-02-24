Допилить сайт на WP.

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Закрыт4 заявки105 просмотров

Нужна форма заказа на сайт в которой нужно ввести телефон (10цифр), с возможностью прикрепить и отправить на почту файлы в форматах: jpg, dwg,

pdf, word, exсel, txt, tft либо просто написать сообщение. Возможность

отобразить форму на любой странице, в любом месте.

Пишите пожалуйста сразу цены и сроки.

WordPress
9 лет назад
jjjj77
47 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров