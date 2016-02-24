Профи MODx программирование

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Закрыт2 заявки94 просмотра

Ищу специалиста по MODX Evo 

Сделать меню, хлебные крошки и прочую натяжку на CMS 

Поставить модули обратный звонок и другие формы отправки. 

Запрограммировать модуль расчета цены. 

Прошу откликаться только тех, кто может уже приступать к работе. ТЗ на оценку готово, вышлю кандидатам.

MODX
9 лет назад
web1k
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров