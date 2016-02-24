Необходимо исправить ошибку работы сайта joomla.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо исправить ошибку работы сайта joomla2.5+joomshoping Сайт http://mastertrg.ru/ .

Ошибка в следующем: на главной странице слайдер и товары. При переходе с превьюшки товара на сам товар, слайдер часто не исчезает, а на странице самого товара перестает работать лайтбокс, т.е. изображение товара не открывается во всплывающем окне. Так же перестает работать верхнее выпадающее меню. Случается такое не во всех товарах. При переходе на товар через меню все ок.

Joomla
9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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