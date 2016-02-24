Для сайта bleskavto.kiev.ua нужно сделать навигацию на основании существующего меню (стрелочки Следующая и Предыдущая страницы). Существующее меню находится на самом верху страницы (id="menu_nav"). На основании этого меню нужно сделать навигацию на ...
Необходимо исправить ошибку работы сайта joomla.
Необходимо исправить ошибку работы сайта joomla2.5+joomshoping Сайт http://mastertrg.ru/ .
Ошибка в следующем: на главной странице слайдер и товары. При переходе с превьюшки товара на сам товар, слайдер часто не исчезает, а на странице самого товара перестает работать лайтбокс, т.е. изображение товара не открывается во всплывающем окне. Так же перестает работать верхнее выпадающее меню. Случается такое не во всех товарах. При переходе на товар через меню все ок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $13
rpufa.ru/kategoriya/neytralnoe-oborudovanie Это термин таксономии. На этой странице есть расширенный фильтр. Но если мы выберем поиск по производителю, он будет искать любые товары, а не только конкретного нейтрального оборудования. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Поправить шаблон компонента ARTIO Booking на Joomla. Более подробное т.з. во вложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо скопировать сайт по ТЗ и прикрепить к админке (предлагайте ваши варианты админ панели), подробнее во вложенииВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Нужен программист Wordpress для выполнения SEO ТЗ (в прикрепленном файле). Например, сделать редиректы, создать sitemap, и другое. Прошу писать предлагаемую цену и сроки.Закрыт9 лет назад
Добрый день, нужно в интернет-магазине на движке netcat включить отзывы для товаров + обсудить стоимость верстки и натяжки нового дизайна.Закрыт9 лет назад
- $5
Необходимо написать JavaScript для поиска всех внешних ссылок на странице и замены их на рекламную ссылку, при этом изначальную ссылку нужно вынести в переменную и добавить в онклик событие window.location.href=изначальная ссылка. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7 Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Написать функционал сайта на основании тз( подробное техническое задание). Обязательно нужно изучить тз и указать стоимость и срок проекта. Предоставим верстку макетов. Нужно будет интегрировать ее в сайт и админку. В портфолио ...Закрыт9 лет назад