Выполнить программирование сайта на Joomla

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Завершен3 заявки143 просмотра

Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7 

Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать через админку.  

Начать сегодня.   

Цена?

Joomla
9 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад
$30
17 дней
Спасибо за отличную работу. Заказывала два сайта + правки по другим проектам.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Интересное задание. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад

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