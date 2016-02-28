Парсер кэша Google

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки277 просмотров

Нужен скрипт, который скачивает из кэша Google страницы по двум возможным опциям:

- по заданному списку урлов (из txt файла)

- по всему домену

В результате получаются страницы без тегов гугла, с теми урлами, с какими они были раньше на сайте.

Также должна быть возможность задавать прокси для парсинга.

9 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

RENESiS
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все сделано четко и профессионально. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

RENESiS
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад