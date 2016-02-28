Парсер кэша Google

Нужен скрипт, который скачивает из кэша Google страницы по двум возможным опциям:

- по заданному списку урлов (из txt файла)

- по всему домену

В результате получаются страницы без тегов гугла, с теми урлами, с какими они были раньше на сайте.

Также должна быть возможность задавать прокси для парсинга.