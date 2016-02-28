Требуется парсер для страниц промышленного портала. В итоге необходимо получить текстовый CSV файл с полями: 1. Название организации 2. Имя контакта 3. Email 4. Ссылка на страницу, откуда взята информация ...
Парсер кэша Google
Нужен скрипт, который скачивает из кэша Google страницы по двум возможным опциям:
- по заданному списку урлов (из txt файла)
- по всему домену
В результате получаются страницы без тегов гугла, с теми урлами, с какими они были раньше на сайте.
Также должна быть возможность задавать прокси для парсинга.
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