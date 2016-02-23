Задача следующая: 1.необходимо создать сортировку по доп полям 2. отображение плиткой или строчкой 3.интеграция с фильтром поиска 4.интеграция артио букинг с k2 или добавка в к2 часть функционала как ...
Требуется лендинг адаптивный
Куплю лендинг готовый адаптивный (Корректно отображается на ПК, Ipad, мобильные телефоны)
Тематика: универсальная
Предлагайте лендинг и стоимость?
Заявки фрилансеров
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