Проект на PHP(Laravel)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки186 просмотров

Нужен программист для написания программной части сайта

Необходимые технологии: Laravel 5, jQuery, Mysql

jQueryLaravelMySQLPHP
9 лет назад
skyorfank
Бекмар 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров