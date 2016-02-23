Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...
Правки на вордпрес
1.на вордпрес сайт
а) ВЕРХУШКА НА САЙТЕ – синяя полоса,убрать
убрать ленту с снежинками ,сделать ленту с РОМАШКами ,цветочками
б) Сделать кнопку "добавить в избранное " в шапке сайта
в) в форме заявки ( они все на контакт форм7) ( форм 20 штук одинаковых почти)
- позволять отправлять заявку без города и номера и имени,главное эл.почта,пометить красной звездочкой главные пункты
- добавить пункт – Оригинальность работы ( % )
- текст в окошках при заполнение должен быть черного цвете везде, а не серого
г) в шапке ВАШ ГОРОД – сделать четче, сейчас на каждой странице может показываться разные города, так же добавить – "Выберите Ваш город" .после будет выпадать список городов ,человек выбирает и этот город остается в шапке у данного клиента
д) Убрать лайки вторые ,в конце каждой страницы, соц лайки, нужно убрать те что крупные, а то повторяются. А те малые оставить и сделать на всех страницах,кроме раздела "контакты", "услуги" и страницы формы заказа
е) убрать вк комментарии в разделах "услуги" и "контакты"
ж) файле robots.txt не задана директива Host
Для корректного определения главного зеркала сайта рекомендуется задать соответствующую директиву Host в файлах robots.txt всех зеркал сайта. В случае ее отсутствия главное зеркало может быть выбрано автоматически.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт туристической компании. Задача: Нужно прикрепить Календарь к карточкам товара. Если места есть свободны - значит тур доступен к продажи, если места заняты, то система скажет "Мест нет" и предложит ближайшие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо выгрузить данные из БД в шаблон xls файла с макросами и сводными таблицами, и сохранить (при этом макросы должны оставаться рабочими и сводные таблицы тоже). Реализация на PHP не подходит, PHPExel требовательный к ресурсам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
WordPress на странице новостей серый экран - не отображает новости подвисает на хедере. Счем связано? Вероятно какая то глобальная проблема, т.к. откат на работающую версию 19 февраля не помог - все равно серый ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Создать сайт - визитку с самописным кодом. Верстка + подключение функционала. Также надо будет разработать админку для данного сайта. Пример сайта http://guarneri.com.ua/ (этот сайт только пример возможного функционала) ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт на wordpress, доска объявлений. Установлена доработка авторегистрации, при заполнении emailа. Но есть баг, если пользователь не зарегистрировался, то он может добавить объявление. Об. добавится в базу, а автор не будет отображаться. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Создать сквозной фильтр на сайте. Сайт создан на основе CMS Joomla. Пример фильтра http://cupcake.com.ua/shop/?orderby= Функционал такого фильтра: Есть набор чекбоксов при чеке на один из них отображаются товары которые относятся к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Joomla! 2.5.11 Нужно: 1. Изменить меню 2. Добавить в меню раздел Блоги 3. Сделать возможным контролировать слайдер 4. Еще небольшие доработки. Пожалуйста сразу ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать универсальный скрипт, который для любого домена и зоны (например .рф) покажет дату окончания делегирования. Использовать любой публичный сервис. Посмотрите на сервис https://poiskvps.ru/notepad.php?action=domains Мне нужно что-то подобное + нотификация на емейл о ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад