Правки на вордпрес

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Закрыт8 заявок113 просмотров

1.на вордпрес сайт 

а) ВЕРХУШКА НА САЙТЕ – синяя полоса,убрать 

убрать ленту с снежинками ,сделать ленту с РОМАШКами ,цветочками 

б) Сделать кнопку  "добавить в избранное " в шапке сайта 

в) в форме заявки ( они все на контакт форм7) ( форм  20 штук одинаковых почти) 

-   позволять отправлять заявку без города и номера и имени,главное эл.почта,пометить красной звездочкой главные пункты 

- добавить пункт – Оригинальность работы ( % ) 

- текст в окошках при заполнение должен быть черного цвете везде, а не серого 

г) в шапке ВАШ ГОРОД – сделать четче, сейчас на каждой странице может показываться разные города, так же добавить  – "Выберите Ваш город" .после будет выпадать список городов ,человек выбирает и этот город остается в шапке  у данного клиента 

д) Убрать лайки вторые ,в конце каждой страницы, соц лайки, нужно убрать те что крупные, а то повторяются. А те малые оставить и сделать на всех страницах,кроме раздела "контакты", "услуги" и страницы формы заказа 

е) убрать вк комментарии в разделах "услуги" и "контакты" 

ж)  файле robots.txt не задана директива Host 

Для корректного определения главного зеркала сайта рекомендуется задать соответствующую директиву Host в файлах robots.txt всех зеркал сайта. В случае ее отсутствия главное зеркало может быть выбрано автоматически. 

WordPress
9 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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