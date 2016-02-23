Правки на вордпрес

1.на вордпрес сайт

а) ВЕРХУШКА НА САЙТЕ – синяя полоса,убрать

убрать ленту с снежинками ,сделать ленту с РОМАШКами ,цветочками

б) Сделать кнопку "добавить в избранное " в шапке сайта

в) в форме заявки ( они все на контакт форм7) ( форм 20 штук одинаковых почти)

- позволять отправлять заявку без города и номера и имени,главное эл.почта,пометить красной звездочкой главные пункты

- добавить пункт – Оригинальность работы ( % )

- текст в окошках при заполнение должен быть черного цвете везде, а не серого

г) в шапке ВАШ ГОРОД – сделать четче, сейчас на каждой странице может показываться разные города, так же добавить – "Выберите Ваш город" .после будет выпадать список городов ,человек выбирает и этот город остается в шапке у данного клиента

д) Убрать лайки вторые ,в конце каждой страницы, соц лайки, нужно убрать те что крупные, а то повторяются. А те малые оставить и сделать на всех страницах,кроме раздела "контакты", "услуги" и страницы формы заказа

е) убрать вк комментарии в разделах "услуги" и "контакты"

ж) файле robots.txt не задана директива Host

Для корректного определения главного зеркала сайта рекомендуется задать соответствующую директиву Host в файлах robots.txt всех зеркал сайта. В случае ее отсутствия главное зеркало может быть выбрано автоматически.