Дописать к карточкам товара Календарь - продажу на конкретную дату

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки88 просмотров

Есть сайт туристической компании.

Задача:

Нужно прикрепить Календарь к карточкам товара.

Если места есть свободны - значит тур доступен к продажи, если места заняты, то система скажет "Мест нет" и предложит ближайшие даты.

Также сделать возможность отмечать в системе Горящие туры, и кода нужно снимать эту пометку.

9 лет назад
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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