Дописать к карточкам товара Календарь - продажу на конкретную дату

Есть сайт туристической компании.

Задача:

Нужно прикрепить Календарь к карточкам товара.

Если места есть свободны - значит тур доступен к продажи, если места заняты, то система скажет "Мест нет" и предложит ближайшие даты.

Также сделать возможность отмечать в системе Горящие туры, и кода нужно снимать эту пометку.