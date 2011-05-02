Мелкие изменения на Joomla! 2.5.11

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок95 просмотров

Есть сайт на Joomla! 2.5.11

Нужно:

1. Изменить меню

2. Добавить в меню раздел Блоги

3. Сделать возможным контролировать слайдер

4. Еще небольшие доработки.

Пожалуйста сразу пишите примерную стоимость, за сколько готовы взяться.

Joomla
9 лет назад
mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров