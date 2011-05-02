Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...
Мелкие изменения на Joomla! 2.5.11
Есть сайт на Joomla! 2.5.11
Нужно:
1. Изменить меню
2. Добавить в меню раздел Блоги
3. Сделать возможным контролировать слайдер
4. Еще небольшие доработки.
Пожалуйста сразу пишите примерную стоимость, за сколько готовы взяться.
Заявки фрилансеров
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