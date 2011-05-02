Мелкие изменения на Joomla! 2.5.11

Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...