Разработка сайта наподобие примера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок169 просмотров

Интересует техническая возможность реализации такого сайта

https://www.intercom.io/customer-support

Тематика сайта "натяжные потолки"

"Пролистывание" с динамикой действия

В предложении хотелось бы услышать технические особенности создания такого сайта, сроки и стоимость.

9 лет назад
Donowitz
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров