Доработка сайта на фреймворк codeigniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки107 просмотров

Требуется специалист отлично знающий фреймворк codeigniter для решений задач по программированию. Требуется доработать сайт по функционалу. Некоторые разделы добавить в админку, убрать ошибки, доделать навигацию.

CodeIgniter
9 лет назад
AnnaBron
Анна 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров