Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4 В ТЗ были внесены незначительные изменения, убрали лишнее и добавили пункт с переводом описания товара. ТЗ по ссылке: goo.gl/AQXyXL
Построение графа связей. Веб-модуль
Фактически мне нужно сделать аналог http://data.gdeltproject.org/analytics_gallery/blog/nigeria-oil-gas-network.html
граф может быть очень большим
если коротко, то граф - это один идентификаторов пользователя. Пользователь делает какое-нибудь действие по отношению к другому пользователю, тот, в свою очередь делает другое действие по отношению к третьему, и т.д. из каждой вершины может выходить множество ребер...
По графу можно будет ходить.. (заходить на вершины - это профиля пользователей). И нужно его уметь увеличивать и уменьшать
вот http://wayofhelp.com/users/viewinfo/375/
там нажимаешь "мое дерево" и ужасаешься
если зарегатся там и зайти в "мой кабинет" то там две проекции дерева
одно по личным делам, другое по делам и их продолжениям, такое себе дерево добрых дел
мне нужна будет вебверсия в вииде отдельного модуля
я хотел все связи отображать..
но если такая ситуация, то есть несколько вариантов, я так понимаю:
1. выделенный сервак и тогда вопрос, скоько он уровней потянет
2. может отображать 3 уровня, а потом, когда клацаешь на вершину открывается еще допустим 3 уровня
вобщем мне нужна работающая реализация с нормальной скоростью вывода
На начальном этапе все равно людей будет не так много если брать 3 уровня вложенности, думаю должно прозводить нормально..
но тогда нужно, чтоб по вершине из последнего уровня клацаешь, чтоб открывало еще три вершины и т.д.
получается так:
подгружается 3 уровня вложенности - выводится дерево(причем 3 уровня в обе стороны, т.к можно помощь оказать и получить - это выходящие и входящие ребра), далее если клацаешь на вершину - появляется еще 3 уровня (за несколько сек)
как будут вершины выглядеть. Если их делать маленькими точками, то будет некрасиво. Нужно нормальными кружками. Размер даже возможно больше, чем сейчас на сайте.
и отображаться они должны по нормальному: не вываливаться за экран и распределяться более менее равномерно
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