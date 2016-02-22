Написать регулярку

Распарсить сообщения в 6 различных соц. сетях:

https://vk.com/wall210348519_12784

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=181968482174572&id=100010842649572

https://twitter.com/rebrov0055/status/701324327304695809

http://ok.ru/profile/559171689472/statuses/70830385537024

https://plus.google.com/107337169053772939932/posts/6oKtYFPiuea

https://my.mail.ru/mail/maksim.galkin2011/share?shareid=2E1B000050375002

вывести заголовок, текст сообщения, урл картинки, ссылку, анкор ссылки. Имя отправителя, количество сообщений в ленте всего. Количество сообщений за последний месяц, неделю и день. Возраст. Количество друзей.

Реализовать в виде функции social_parse.

На входе ссылка. На выходе указанная информация. либо сообщение об ошибке (error 404, сообщение не доступно незарегистрированному пользователю).