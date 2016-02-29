Запрос к БД mysql

В базе БД хранится информация о позициях сайта по запросам.

`position` = int(11)

Позиция может быть целым числом от 1 до 100. Если в топ 100 сайт не вошел, то позиция будет "-1". Если при проверке возникла ошибка, то "0". А если позиция еще не проверялась, то null

Нужно написать запрос к базе данных mysql, в котором на основании позиции будет запрос классифицирован по следующей схеме и выдать в виде поля "top" по такой схеме:

top3 - если позиция от 1 до 3.

top5 - если позиция от 4 до 5.

top10 - если позиция от 6 до 10.

top20 - если позиция от 11 до 20.

top30 - если позиция от 21 до 30.

top50 - если позиция от 31 до 50.

top100 - если позиция от 51 до 100.

topn - если сайта нет в топ100.

topna - если позиция не проверялась.

tope - если при проверке возникла ошибка, т.е. щзаписан "0".