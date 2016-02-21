Нужно найти плеер для проигрывания потокового видео

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Добрый день, Нужен плеер для проигрывания потокового видео. Проигрывается с vlc плагином, нов хроме и в мозилле эти плагины заблокированы.

Видео http://109.86.150.252:8888/udp/238.0.64.25:1234 

9 лет назад
Pinguin-Studio
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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