Добавить корзину на сайт (самописный движок, PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Задача - прикрепить корзину на сайт, свёрстанный на самописном движке, а также добавить несколько полей в админку сайта. Код корзины можно взять с другого нашего сайта (который свёрстан на том же движке), какие-то элементы кода для добавления полей в админку также можно взять с другого нашего сайта (там они есть).

Техзадание прикрепляю. 

PHP
9 лет назад
camelgroup
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад