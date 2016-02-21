Добавить корзину на сайт (самописный движок, PHP)

Задача - прикрепить корзину на сайт, свёрстанный на самописном движке, а также добавить несколько полей в админку сайта. Код корзины можно взять с другого нашего сайта (который свёрстан на том же движке), какие-то элементы кода для добавления полей в админку также можно взять с другого нашего сайта (там они есть).

Техзадание прикрепляю.