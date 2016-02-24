Откоректировать сайт на Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

1. Раздел  (отзывы). Уменьшить скорость пролистывания, не успеваем прочитать отзыв.

2. В карточке товара внизу где фабрики боковые стрелки наплывают на изображения фабрик;

3. В карточке товара внизу где указаны товары из этой же категории

отображается вторая фотография (хочется что бы отображалась первая), но

важнее изменить анимацию отображения как стандартно (разворачивание);

4. При наведении картинка вместо вращения дергается, но когда уводишь мышку, анимация правильная.

Нужно исправить.

PrestaShop
9 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Всё выполнено на высшем уровне. Сергей перед началом работы расспросил все в точности по каждому пункту как должно быть. А дальше просто всё реализовал, без лишних вопросов. Будем сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Рекомендую Владислава как проверенного заказчика! За работу оплатил моментально.

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад