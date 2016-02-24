Откоректировать сайт на Prestashop

1. Раздел (отзывы). Уменьшить скорость пролистывания, не успеваем прочитать отзыв.

2. В карточке товара внизу где фабрики боковые стрелки наплывают на изображения фабрик;

3. В карточке товара внизу где указаны товары из этой же категории

отображается вторая фотография (хочется что бы отображалась первая), но

важнее изменить анимацию отображения как стандартно (разворачивание);

4. При наведении картинка вместо вращения дергается, но когда уводишь мышку, анимация правильная.

Нужно исправить.