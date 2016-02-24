Необходимо сделать простой переводчик имен файлов. Лучше всего браузерную версию. Порядок работы как вижу я: 1. Открываю офлайн страницу в браузере. 2. Указываю папку с файлами. 3. Выбираю текущий язык ...
Откоректировать сайт на Prestashop
1. Раздел (отзывы). Уменьшить скорость пролистывания, не успеваем прочитать отзыв.
2. В карточке товара внизу где фабрики боковые стрелки наплывают на изображения фабрик;
3. В карточке товара внизу где указаны товары из этой же категории
отображается вторая фотография (хочется что бы отображалась первая), но
важнее изменить анимацию отображения как стандартно (разворачивание);
4. При наведении картинка вместо вращения дергается, но когда уводишь мышку, анимация правильная.
Нужно исправить.
Выбранный исполнитель
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