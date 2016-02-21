Facebook.com | Скрипт парсинга и постинга.

Коллеги, добрый день!

Перед нами встала следующая задача, необходимо разработать небольшой скрипт который будет мониторить одну конкретную страницу в facebook (может быть профиль, публичная страница, группа и т.п.), и при появлении на этой странице новой темы скрипт публикует единственный комментарий.

Т.е. к примеру есть сторонняя публичная страница https://www.facebook.com/mossite , мы её по крону смотрим, и если появляется новая тема, мы от своего лица публикуем в этой новой теме комментарий.

Теперь чуточку подробнее о задаче:

В БД mysql создаем табличку настроек со следующими полями:

login="Логин аккаунта, от которого размещать комментарии"

password="пароль аккаунта, от которого размещать комментарии"

page="Адрес страницы, которую мониторить на наличие новых тем"

textmessage="Текст сообщения, который нужно опубликовать";

picname="имя изображения, которое нужно прикрепить к комментарию (если указали имя изображения, скрипт ищет его в папке /img/ для постинга";

nummaxpost="Максимальное количество возможных комментариев" - после каждой публикации отнимаем единичку, если 0 - больше комментарии не размещаем.

Что делает скрипт

Мы из таблицы настроек скармливаем ему профиль или публичную страницу или группу в FB

Скриптик запускается кроном раз в N минут, парсит страничку из FB, и если там появилось новая тема, то оставляет указанный в таблице настроек комментарий + если указали имя картинки, то пытается его прикрепить.

Наверное стоит иметь 2 скрипта, первый настроечный - запускается вручную чтобы собрать текущие темы в БД, и он ничего не постит.

А второй скрипт уже постит по крону только в новых темах.

+ важно, в БД в таблице настроек указываем в поле nummaxpost максимальное кол-во сообщений, которое может быть размещено скриптом за всю историю работы.

Т.е. после очередной публикации комментария, мы уменьшаем значение на 1, и если останется 0, то ничего не публикуем больше.

Иными словами, если мы задали в поле nummaxpost=1, то скрипт опубликует только 1 комментарий, а все остальные разы, когда будет вызываться кроном, ничего публиковать не будет.

Иными словами нужен простенький PHP-CURL который будет парсить страничку в FB, сохранять контент в БД, и при появлении новой темы создавать в этой теме комментарий от нужного пользователя.

Тут продается что-то подобное, но понятное дело для конкретно моей задачи не подходит.

Пожелания к программисту – опыт работы с соц.сетями, сроки, и ещё немного можно прочитать тут.

Интересует стоимость и сроки + гарантия того, что скрипт дальше не пойдет гулять по сети, т.е. права остаются только у меня.

Оплату предпочитаю проводить после приёмки работы cпомощью WebMoney, Яндекс деньги или qiwi

Пожалуйста, оставляйте контакты для быстрой связи с вами.

Если вас заинтересовало данное предложение, пожалуйста, отвечайте только в комментариях проекта.

Спасибо!