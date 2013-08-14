Подключить прием Яндекс.Деньги на сайт

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Закрыт6 заявок127 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется подключить прием Яндекс.Деньги на мой сайт с зачислением на баланс сайта (запись в бд).

9 лет назад
arminonly2006
Андрей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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