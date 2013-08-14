Спроектировать внешнее API для процессинга криптовалют (Bitcoin etc.)

Необходимо спроектировать внешнее API для процессинга и переводов криптовалют.

Пока только задание на разработку, методы, классы, каркас, безопасность, подпись, шифрование, блокировка по IP и прочее - без внедрения в систему.

Вы должны отлично разбираться в топологии криптовалют, знать все необходимое.

Пишите срок/цену ОБЯЗАТЕЛЬНО