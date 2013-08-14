1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу
Нужен парсер
Нужен парсер для разделов сайта. Цель - составление базы по рубрикам (всего 2 рубрии, нужно получить всего около 1000 контактов).
Деление по рубрикам, нужны данные в разрезе:
1) Наименование организации
2) Адрес и телефон
3) Сайт и почта
http://2gis.ru/spb/search/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/rubricId/5348144816587374/tab/firms?queryState=center%2F30.130005%2C59.937988%2Fzoom%2F11
http://2gis.ru/spb/search/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B/rubricId/5348144816605282/tab/firms?queryState=center%2F30.130005%2C59.937988%2Fzoom%2F11
http://2gis.ru/spb/search/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/rubricId/5348144816594331/tab/firms?queryState=center%2F30.130005%2C59.937988%2Fzoom%2F11
http://2gis.ru/spb/search/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0/rubricId/5348144816596579/firm/5348552838524905/tab/firms?queryState=center%2F30.130005%2C59.937988%2Fzoom%2F11
https://2gis.ru/spb/search/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2?queryState=center%2F30.361362%2C59.918914%2Fzoom%2F15
https://2gis.ru/spb/search/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?queryState=center%2F30.398312%2C59.914676%2Fzoom%2F13
https://2gis.ru/spb/search/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F?queryState=center%2F30.398312%2C59.914676%2Fzoom%2F13
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер для одного проекта. Пока собираю предложения по ценам. Нужно сделать редизайн сайта http://retrobazar.com/Также будет меняться функционал. Новая структура приблизительно такая - объявления (некоторые позиции будут иметь функцию аукциона), журнал (все будет идти одной новостной ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен парсер для разделов сайта. Цель - составление базы по рубрикам (всего 2 рубрии, нужно получить всего около 1000 контактов). Деление по рубрикам, нужны данные в разрезе: 1) Наименование организации 2) Адрес ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1200
Добрый день! Хотим в связи с расширением. Мы хотим создать систему управления клиентами. Дизайн в PSD и верстка html может быть предоставлена Нужно сделать внутренний сайт для управления и отчетности. Куда ...Завершен9 лет назад
Требуется: Разработать плагин для расчета стоимости доставки через СПСР Экспресс API есть. WooCommerce 2.4.4. в планах обновиться до 2.5.2Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Надо доделать интеграцию, а то что-то настроено, что-то нет. На почту приходит все - в Денвер не все. http://www.oknastreet.ru/ modx evo Сейчас есть неск сниппетов ( Darwinpro Darwinpro_balkon Darwinpro_derevo ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужен скрипт загрузки в Dropbox, Пример – http://lifehacker.ru/2013/08/14/dbinbox/ Для загрузки файла по кнопке upload. То есть, любой пользователь может через ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени! Есть готовый работающий сайт (html+php - лэндинг) на котором требуется настроить отслеживание событий активности пользователей при помощи гугл аналитики. В приложении подробная задача с примером кода. Желательно, чтобы js код ...Завершен9 лет назад
Подробности в ТЗ. При необходимости предоставлю доступ в админку понравившимся исполнителям для оценки бюджета.Завершен9 лет назад
Необходимо разработать для и-нет магазина калькулятор, который будет просчитывать стоимость всех вариантов мебели (прихожие,кухни...). Разберем на примере шкафов-купе. Выглядеть это будет примерно так: на странице и-нет магаз есть кнопка "Калькулятор шкафов-купе", ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад