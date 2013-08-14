Нужен парсер

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Нужен парсер для разделов сайта. Цель - составление базы по рубрикам (всего 2 рубрии, нужно получить всего около 1000 контактов).

Деление по рубрикам, нужны данные в разрезе:

1) Наименование организации

2) Адрес и телефон

3) Сайт и почта

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7 лет назад
vinegar
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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