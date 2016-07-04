Разработать систему CRM

Добрый день! Хотим в связи с расширением. Мы хотим создать систему управления клиентами.

Дизайн в PSD и верстка html может быть предоставлена

Нужно сделать внутренний сайт для управления и отчетности. Куда будут сливаться данные с помощью api и так же будут данные заполненные вручную.

Yandex Metrika (данные по посещаемости сайта/ источники посещений / достижения "целей" - автоматическая закачка данных раз в день. Отображение в виде графика )

Topvisor.ru ( позиции сайта seo - автоматическая закачка данных раз в 2 недели )

По факту - системы отчетности. Где человек вводит свой логин и пароль заходит на под сайт вида поддомен.сайт.ру

И сможет видеть свою отчетность:

- что было сделано по его сайту (список работ в произвольном формате)

- позиции его сайта

- посещаемость его сайта и и достижения целевых показателей.

Желательно, чтобы все было реализовано на wordpress. Так же желательно, чтобы можно было создавать сайт вида поддомен.сайт.ру без знания mysql

В приложении схема дизайна и ТЗ