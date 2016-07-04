1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу
Разработать систему CRM
Добрый день! Хотим в связи с расширением. Мы хотим создать систему управления клиентами.
Дизайн в PSD и верстка html может быть предоставлена
Нужно сделать внутренний сайт для управления и отчетности. Куда будут сливаться данные с помощью api и так же будут данные заполненные вручную.
Yandex Metrika (данные по посещаемости сайта/ источники посещений / достижения "целей" - автоматическая закачка данных раз в день. Отображение в виде графика )
Topvisor.ru ( позиции сайта seo - автоматическая закачка данных раз в 2 недели )
По факту - системы отчетности. Где человек вводит свой логин и пароль заходит на под сайт вида поддомен.сайт.ру
И сможет видеть свою отчетность:
- что было сделано по его сайту (список работ в произвольном формате)
- позиции его сайта
- посещаемость его сайта и и достижения целевых показателей.
Желательно, чтобы все было реализовано на wordpress. Так же желательно, чтобы можно было создавать сайт вида поддомен.сайт.ру без знания mysql
В приложении схема дизайна и ТЗ
Выбранный исполнитель
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