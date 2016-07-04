Разработать систему CRM

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки190 просмотров

Добрый день! Хотим в связи с расширением. Мы хотим создать систему управления клиентами. 

Дизайн в PSD и верстка html может быть предоставлена 

Нужно сделать внутренний сайт для управления и отчетности. Куда будут сливаться данные с помощью api и так же будут данные заполненные вручную.

Yandex Metrika (данные по посещаемости сайта/ источники посещений / достижения "целей" - автоматическая закачка данных раз в день. Отображение в виде графика )

Topvisor.ru ( позиции сайта seo - автоматическая закачка данных раз в 2 недели ) 

По факту - системы отчетности. Где человек вводит свой логин и пароль заходит на под сайт вида поддомен.сайт.ру 

И сможет видеть свою отчетность:

- что было сделано по его сайту (список работ в произвольном формате)

- позиции его сайта 

- посещаемость его сайта и и достижения целевых показателей. 

Желательно, чтобы все было реализовано на wordpress. Так же желательно, чтобы можно было создавать сайт вида поддомен.сайт.ру без знания mysql 

В приложении схема дизайна и ТЗ

HTMLMySQLWordPress
9 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$100
30 дней
Роман разработал то, что ожидали. Оказывал всяческое содействие по нашим вопросам и доработкам. Рекомендуем как честного и высококвалифицированного специалиста, с которым можно работать по сложным проектам.
С Владимиром приятно работать. Вежливый в общении, оплата без проблем. Все нормально.

Заявки фрилансеров

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад