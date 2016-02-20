Калькулятор корпусной мебели.

Необходимо разработать для и-нет магазина калькулятор, который будет просчитывать стоимость всех вариантов мебели (прихожие,кухни...).

Разберем на примере шкафов-купе. Выглядеть это будет примерно так: на

странице и-нет магаз есть кнопка "Калькулятор шкафов-купе", когда по ней

зашли, то высвечивается интерьер (например прихожей или детской или

можно менять любой), и всплывает окошко, где можно последовательно

выбрать варианты:

- корпуса шк-купе (серию,цвет, размеры, внутреннее наполнение);

- двери шк-купе (кол-во, цвета профиля, варианты профиля, разновидности по наполнению и комбинациям);

- допол-е элименты (крыша, угловые пристройки, ящики...);

- всякие "примочки" (светильники...)...

И в процессе выбора отражаются цены, цвета, варианты.

По итогу получается шкаф, который можно крутить как 3D и который

скомплектовал сам клиент и тут же его может заказать или

подредактировать ( тут-же в калькуляторе поменять какой-нибудь элемент).

Жду ваши предложение по ориентировочной стоимости. БЕЗ предоплаты. Оплата разбивается по этапам выполненных работ. Пример калькулятора: http://www.ronikon.ru/page-1409/

Нужен НЕ ФЛЭШ. По срокам не тороплю, основной вопрос – лояльность в ценообразовании/качество.