Чекер автоброкер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки112 просмотров

Нужен скрипт который должен выполнять функции по отслеживанию позиции рекламных объявлений и выставлять ставку клика (понижать и повышать) в зависимости от того на какой позиции в данный момент хотелось бы находится.

Тз в файле.

9 лет назад
guest_14559599120629
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад
9 лет назад
$100
3 дня
Специалист высший класс ! Оправдывает свое нахождение в топе фриланцеров на все 1000%.
На редкость интересный проект. Потребовалось много времени, чтобы выяснить все детали по тех. заданию, но без этого было никак. В процессе общения показал себя приятным собеседником и здравомыслящим человеком :) С оплатой никаких проблем не возникало, посему первым отзывом рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад
9 лет назад
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