Чекер автоброкер

На редкость интересный проект. Потребовалось много времени, чтобы выяснить все детали по тех. заданию, но без этого было никак. В процессе общения показал себя приятным собеседником и здравомыслящим человеком :) С оплатой никаких проблем не возникало, посему первым отзывом рекомендую к сотрудничеству.