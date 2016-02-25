Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate. тема: market.osclass.org/themes... использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной ...
Чекер автоброкер
Нужен скрипт который должен выполнять функции по отслеживанию позиции рекламных объявлений и выставлять ставку клика (понижать и повышать) в зависимости от того на какой позиции в данный момент хотелось бы находится.
Тз в файле.
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