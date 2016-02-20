Меню для группы VK (В контакте)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки134 просмотра

Создать для группы https://vk.com/ferrum_body из заготовокпохожее меню https://vk.com/club80774712

Что нужно:

1. сделать, чтобы меню было как кнопки, т.е. чтобы принаведении они как-то реагировали

2. клик по фото и ссылка в нужное место

3. чтобы меню разворачивалось на той же странице. Т.е. при нажатии с главной «меню»

оно развернулось вниз на той же странице http://c2n.me/3uzztmD.jpg

9 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров