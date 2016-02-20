Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS

Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate.

тема: market.osclass.org/themes...

использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.

работа на 10 минут тем кто знает. Рекламщикам не писать, целый новый сайт не нужен.

оплата WMZ c протекцией.