Требуется сделать сайт по ТЗ с простым дизайном (схему приложил). Предпочтительно на php. Оплата Webmoney.
Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS
Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate.
тема: market.osclass.org/themes...
использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.
работа на 10 минут тем кто знает. Рекламщикам не писать, целый новый сайт не нужен.
оплата WMZ c протекцией.
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