Исправить календарь в теме REAL ESTATE для OSCLASS

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Нужен гуру в OSCLASS чтобы излечить проблему с календарем в теме Real Estate.

тема: market.osclass.org/themes...

использую встроенные CUSTOM FIELDS для даты. В других темах данной проблемы нет.

работа на 10 минут тем кто знает. Рекламщикам не писать, целый новый сайт не нужен.

оплата WMZ c протекцией.

9 лет назад
aserov12323
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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