Интеграция магазина на opencart с сервисом Мой склад

Добрый день!

Необходимо интегрироваться систему Мой Склад с Opencart 2.1

Желательно, чтоб у исполнителя быть опыт подобных работ, чтобы избежать всех подводных камней (например с вешним кодом) :)

В рамках интеграции необходимо:

-Синхранизация товаров/каталога/остатков товаров с описанием (с фото). Планируется работать и добавлять товары в сервис мой склад, чтобы они автоматически появлялись в магазине.

-Синхранизация заказов;

-Синхранизация Клиентов.

-Желательно вообще использовать все возможности API.

На всякий случай информация:

http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами

http://wiki.moysklad.ru/wiki/Обработка_заказов_интернет-магазином

http://wiki.moysklad.ru/wiki/API

Просьба указать бюджет и сроки и сколько было подобных проектов. Спасибо.