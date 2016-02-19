Интеграция магазина на opencart с сервисом Мой склад

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Добрый день!

Необходимо интегрироваться систему Мой Склад с Opencart 2.1  

Желательно, чтоб у исполнителя быть опыт подобных работ, чтобы избежать всех подводных камней (например с вешним кодом) :)

В рамках интеграции необходимо: 

-Синхранизация товаров/каталога/остатков товаров с описанием (с фото). Планируется работать и добавлять товары в сервис мой склад, чтобы они автоматически появлялись в магазине. 

-Синхранизация  заказов;

-Синхранизация Клиентов. 

-Желательно вообще использовать все возможности API.

На всякий случай информация: 

http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами

http://wiki.moysklad.ru/wiki/Обработка_заказов_интернет-магазином

 http://wiki.moysklad.ru/wiki/API

Просьба указать бюджет и сроки и сколько было подобных проектов. Спасибо. 

Opencart
9 лет назад
Rush30
Рушан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров