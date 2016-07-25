Добрый день! Есть сайт - https://dcr.ae/ru/cars/sport На нем есть форма "Заказать авто" Есть код из формы Amo crm. Он генерируется CRM. Необходимо фронт оставить как на сайте, а бэк поменять на код из Амо. Движок сайта не знаю. Доступы дам. Интересует ценовое ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Нужно настроить отображения блога с помощью компонента easy blog на отдельной странице. 2 колонки. Одна 2/3, другая 1/3 (справа). В первой последние посты, новости, во второй слева категории. Больше ничего не нужно. Только разметить по сути страницуСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Виктор, добрый день! Нужен логотип для интернет магазина кожаных аксессуаров. Иконка + надпись. Надпись справа.Иконки и Пиксель-арт21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Виктор, приветствую! Нужен логотип для интернет магазина кожаных изделий и аксессуаров ZaKoshel.com Желательно Za и Koshelcom выделить стилистически. Сколько нынче у Вас стоит разработка логотипа?Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Доработки согласно ТЗВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Мелкие доработки сайта. Код писать нигде не нужно. Нужно лишь вставить текстовку и ссылки. Подробное задание в ТЗ. Просьба писать вашу цену.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
1) Для начала хотелось бы получить полноценный, аргументированный (со ссылками на сервисы в т.ч.) аудит текущего состояния сайта. Многие недочеты мы знаем сами, но хотелось бы услышать Ваше мнение. Это будет отправной точкой для выстраивания ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Перестали работать скрипты на сайте. Необходимо оперативно посмотреть в чем причина и устранить ее.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тематика - сельское хозяйство. ТЗ нет. Нужно сделать по примеру: http://millmix.ru/ru/ Движок любой (но с админкой). В заявке просьба указывать сроки и бюджет.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
нарисовать баннер в фирменном стилеФирменный стиль1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $12
Необходимо сделать баннер. Схема баннера в файле.Завершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо нарисовать иконки, размещенные на этих страницах в едином стиле. https://jeansbaby.ru/about_us - 9 иконок https://jeansbaby.ru/kontacty - 6 иконок + иконка корзины (в правом верхнем углу при скроле) Желательно, чтобы прослеживалась джинсовая тематика. Просьба написать бюджет и сроки. Спасибо.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать макеты баннеров. Именно макеты, а не сами баннеры. Под макетом я понимаю рамку, шрифт, выделение основного контента (например, размера скидки). Хочется сделать все баннеры в единой стилистике. Чтобы у баннеров отличалась фотография, сам текст ...Завершен7 лет назад
- $60
сверху медведь, улыбающийся, смотрит прямо или чуть с боку, видно что на нем надет джинсовый комбинезон или куртка, а снизу надпись Jeans Baby сделанная в джинсовом стиле. С низу можно написать джинсовая одежда для детей. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
1) банер. Размер 1280*650. Сюжет: Белый фон. Улыбающаяся молодая девушка. Текст: "Готовы подождать? Скидка 20% на предзаказ товара!" 2) банер. Размер 1280*650. Сюжет: "Летний" фон. Желательно, чтоб он был ярким. Солнце, цветы. Текст: "ЖАРКИЕ ЦЕНЫ. Скидки до 30% ...Завершен8 лет назад
Необходимо доработать сайт согласно ТЗ. В заявке просьба указать бюджет и сроки. ссылку/доступы готов предоставить после понимания ориентировочного бюджета. Готов ответить на любые вопросы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $13
Добрый день. Необходимо нарисовать 4 банера для 4х статей: 1) Доставка 2) Возврат 3) Скидочная программа 4) Подарок каждому покупателю. Сюжеты банеров примерно представляю, статьи готов предоставить, бриф более детально готов обсудить с исполнителем. Требования: красочность, оригинальность. Бюджет 1000 рублей (оплата в рублях). ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо интегрироваться систему Мой Склад с Opencart 2.1 Желательно, чтоб у исполнителя быть опыт подобных работ, чтобы избежать всех подводных камней (например с вешним кодом) :) В рамках интеграции необходимо: -Синхранизация товаров/каталога/остатков товаров с описанием (с фото). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $3
Необходимо нарисовать 4 иконки размером 45*45: -Бесплатная доставка; -Скидочная программа "Друг семьи"; -Возврат & Обмен; -Подарок каждому покупателю. В приложении иконки текущего шаблона. Иконки должны быть в единой стилистике в цетовой гамме иконок желательно использовать цвет #da3748Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Добрый день, Анна. Понравилось Ваше портфолио, надеюсь на сотрудничество с Вами. Ниже небольшой бриф, просьба акцептовать возможность исполнения. -Необходимо нарисовать статчиные банеры на стартовую страницу интернет магазина женской одежды и аксессуаров. -Адрес сайта ri-gi.ru -Размеры банеров 1280*650 - 2 ...Завершен8 лет назад