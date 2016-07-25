Rush30

Рушан Ибрагимов Rush30

 
39 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Связать форму обратной связи с формой в Amo CRM

    Добрый день! Есть сайт - https://dcr.ae/ru/cars/sport На нем есть форма "Заказать авто" Есть код из формы Amo crm. Он генерируется CRM.  Необходимо фронт оставить как на сайте, а бэк поменять на код из Амо.  Движок сайта не знаю.  Доступы дам.  Интересует ценовое ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Joomla. Настройка отображения easy blog

    Добрый день! Нужно настроить отображения блога с помощью компонента easy blog на отдельной странице.  2 колонки. Одна 2/3, другая 1/3 (справа).  В первой последние посты, новости, во второй слева категории.  Больше ничего не нужно. Только разметить по сути страницу

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип ZaKoshel.com

    Виктор, приветствую! Нужен логотип для интернет магазина кожаных изделий и аксессуаров ZaKoshel.com Желательно Za  и Koshelcom выделить стилистически.  Сколько нынче у Вас стоит разработка логотипа?

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Мелкие доработки сайта.  Код писать нигде не нужно.  Нужно лишь вставить текстовку и ссылки.  Подробное задание в ТЗ.  Просьба писать вашу цену.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аудит, устранение недочетов, внешняя оптимизация интернет-магазина

    1) Для начала хотелось бы получить полноценный, аргументированный (со ссылками на сервисы в т.ч.) аудит текущего состояния сайта. Многие недочеты мы знаем сами, но хотелось бы услышать Ваше мнение. Это будет отправной точкой для выстраивания ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 16 иконок в едином стиле

    Добрый день. Необходимо нарисовать иконки, размещенные на этих страницах в едином стиле.  https://jeansbaby.ru/about_us - 9 иконок https://jeansbaby.ru/kontacty - 6 иконок + иконка корзины (в правом верхнем углу при скроле)  Желательно, чтобы прослеживалась джинсовая тематика.  Просьба написать бюджет и сроки. Спасибо.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Макеты баннеров

    Необходимо создать макеты баннеров. Именно макеты, а не сами баннеры. Под макетом я понимаю рамку, шрифт, выделение основного контента (например, размера скидки).  Хочется сделать все баннеры в единой стилистике. Чтобы у баннеров отличалась фотография, сам текст ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип

    $60

    сверху медведь, улыбающийся, смотрит прямо или чуть с боку, видно что на нем надет джинсовый комбинезон или куртка, а снизу надпись Jeans Baby сделанная в джинсовом стиле. С низу можно написать джинсовая одежда для детей. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    1) банер.  Размер 1280*650.  Сюжет: Белый фон. Улыбающаяся молодая девушка. Текст: "Готовы подождать? Скидка 20% на предзаказ товара!" 2) банер.  Размер 1280*650. Сюжет: "Летний" фон. Желательно, чтоб он был ярким. Солнце, цветы. Текст: "ЖАРКИЕ ЦЕНЫ. Скидки до 30% ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка сайта на базе Opencart 2.0

    Необходимо доработать сайт согласно ТЗ.  В заявке просьба указать бюджет и сроки.  ссылку/доступы готов предоставить после понимания ориентировочного бюджета.  Готов ответить на любые вопросы.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 4 баннера 1280*(300-450)

    $13

    Добрый день. Необходимо нарисовать 4 банера для 4х статей: 1) Доставка  2) Возврат 3) Скидочная программа 4) Подарок каждому покупателю.  Сюжеты банеров примерно представляю, статьи готов предоставить, бриф более детально готов обсудить с исполнителем.  Требования: красочность, оригинальность.  Бюджет 1000 рублей (оплата в рублях). ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интеграция магазина на opencart с сервисом Мой склад

    Добрый день! Необходимо интегрироваться систему Мой Склад с Opencart 2.1   Желательно, чтоб у исполнителя быть опыт подобных работ, чтобы избежать всех подводных камней (например с вешним кодом) :) В рамках интеграции необходимо:  -Синхранизация товаров/каталога/остатков товаров с описанием (с фото). ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • 4 иконки

    $3

    Необходимо нарисовать 4 иконки размером 45*45: -Бесплатная доставка; -Скидочная программа "Друг семьи"; -Возврат &amp; Обмен; -Подарок каждому покупателю.  В приложении иконки текущего шаблона.  Иконки должны быть в единой стилистике в цетовой гамме иконок желательно использовать цвет #da3748

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Банеры для Интернет магазина женской одежды

    $30

    Добрый день, Анна.  Понравилось Ваше портфолио, надеюсь на сотрудничество с Вами. Ниже небольшой бриф, просьба акцептовать возможность исполнения.  -Необходимо нарисовать статчиные банеры на стартовую страницу интернет магазина женской одежды и аксессуаров.  -Адрес сайта ri-gi.ru -Размеры банеров 1280*650 - 2 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Баннер для группы Вконтакте
Спасибо за очередное интересное задание!
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Fe1ker
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать 16 иконок в едином стиле
Очень приятный заказчик, спокойно и ясно изъяснил что хотел от меня получить. Всегда был на связи, оплату произвел в срок и без задержек Рекомендую!
Старательно. Своевременно. Отличное сочетание цена/качество. Рекомендую.
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Макеты баннеров
Рад был еще раз с Вами поработать!
Все отлично!
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Логотип
Интересный проект, грамотное задание, оперативная связь в процессе работы. Большое спасибо за сотрудничество!
Не в первый раз обращаюсь к Виктору, считаю его лучшим на weblancer, без тени лести.
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать 3 баннера
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем к сотрудничеству!
Все отлично, с учетом всех замечаний и пожеланий.
Ответный отзыв