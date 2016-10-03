Баннер для группы Вконтакте

$12
БаннерыЗавершен1 заявка128 просмотров
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Необходимо сделать баннер. Схема баннера в файле. 

7 лет назад
Rush30
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$20
2 дня
Все отлично! Рекомендую!
Спасибо за очередное интересное задание!
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  • Ресайз баннера

    Имеется готовый баннер 240х350, (хтмл + файл сценария джава) который нужно переделать в размер 750х200. Заменив при этом utm-метку на другую Исходные картинки есть. Требования технические к баннеру здесь: http://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/03/OLX-TT-k-banneram.pdf

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад