Баннер для группы Вконтакте

Создание Плаката для размещение у партнеров Тематика Чип-тюнинг Автомобилей www.Чипанутые.РФ
Баннеры11 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо сделать баннер. Схема баннера в файле.
Создание Плаката для размещение у партнеров Тематика Чип-тюнинг Автомобилей www.Чипанутые.РФ
Имеется готовый баннер 240х350, (хтмл + файл сценария джава) который нужно переделать в размер 750х200. Заменив при этом utm-метку на другую Исходные картинки есть. Требования технические к баннеру здесь: http://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/03/OLX-TT-k-banneram.pdf
Здравствуйте колеги! Нужно сделать аватар, баннер и меню. От Вас портфолио и примерная цена