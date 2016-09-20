Оформление сообщества ВК

БаннерыЗавершен5 заявок154 просмотра
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Здравствуйте колеги! 

Нужно сделать аватар, баннер и меню. 

От Вас портфолио и примерная цена

7 лет назад
saweliy7
Ярослав 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
weblines
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Все хорошо. Спасибо!
Доволен сотрудничеством, рекомендую Ярослава.
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