Создать баннер

$8
БаннерыЗавершен11 заявок424 просмотра
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технические характеристики в файле.

7 лет назад
alik455555
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$30
2 дня
Заказали баннер за 30 у е, порадовала мобильность исполнения ,креативный подход и отличный дизайн баннера.
Дмитрием было предоставлено детальное задание, своевременная оплата. Рада была сотрудничать.
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