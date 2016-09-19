Баннеры для контекстной рекламы

Требуется нарисовать информационный баннер для сайта. Примерное ТЗ: на фоне того, что может символизировать переезд (коробки, загруженная машина) ярко написать информацию о том, что магазин временно закрыт и переезжает. Подробное ТЗ с конкретным текстом вышлю в личных ...